Восемь выпускников из Воронежской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и физике

Физику сдавали 2852 человек, историю - 1179 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике получили трое выпускников из Воронежской области, а еще пятеро заработали 100 баллов на экзамене по истории.

В нашем регионе в основной период физику сдавали 2852 человек из 3191 подававших заявление на сдачу экзамена. Средний балл по региону - 54. При этом 70 и более баллов получили 432 человек (15.15 %), а от 85 баллов заработали 142 выпускников (4.99 %).

Историю пришло сдать 1179 человек из 1421 заявленных. Средний балл по региону - 58. От 70 баллов заслужили 267 выпускников (22.65 %), а от 85 баллов - 87 (7.38 %).

Ранее мы рассказывали, что шесть воронежских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике.

Также 32 выпускника Воронежской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Наивысший балл по химии получили девять человек, 12 выпускников на отлично сдали литературу.