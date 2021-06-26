В Воронеже неделю разыскивают пропавшего парня

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Воронежской области просят помочь с поиске Давида Халимова. 23-летний парень живет в Воронеже, но, судя по сообщению активистов, может находиться и в республике Крым.

С 21 июня 2021 года местонахождение молодого человека неизвестно. С близкими он не выходил на связь. Приметы парня: рост - 185 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Во что может быть одет Давид не сообщается.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.