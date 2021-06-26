В Воронеже молодой рецидивист угнал из подъезда самокат

30-летняя жительница Воронежа на днях пришла дежурную часть отдела полиции с заявлением об угоне.. самоката. Транспортное средство, стоимостью около 5 тысяч рублей, некто забрал вечером из подъезда многоквартирного дома по улице Ростовской.

По записям с камер наружного видеонаблюдения вскоре удалось найти вора: им оказался неоднократно судимый за подобные преступления 21-летний воронежец. Его задержали на территории Южного микрорайона.

В отделе полиции парень признался, что самокат сдал в ломбард, а деньги потратил. Транспорт уже нашли и изъяли, в скором времени его вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до 5 лет за решеткой. Сейчас же он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.