Жительница Воронежа перевела мошеннику 325 тысяч рублей, решив, что у него деньги будут в большей безопасности

Звонок от сотрудника службы безопасности банка застал врасплох 50-летнюю жительницу Воронежа. Как не испугаться? Голос из телефона уверял, что совершен несанкционированный доступ мошенников к банковской карте женщины. Чтобы спасти сбережения, он тут же предложил перевести их на безопасный счет до выяснения всех обстоятельств.

Жительница Воронежа не поняла, что разговаривает с обычным мошенником, и сделала все по его инструкции. Она продиктовала свои персональные данные и необходимые смс-коды. В результате женщина потеряла 325 тысяч рублей. Пришлось ей обращаться в полицию. Возбуждено уголовное дело. Но удастся ли найти мошенника? И как быстро?

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 10 мошенничеств. Ущерб составил более 2 млн рублей. Семь из них совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие под предлогом продажи товаров, лекарств, а также возврата средств вкладчиков.