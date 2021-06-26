Ночью в садовом товариществе в Воронежской области сгорели три дома

26 июня в 00:27 жители Новоусманского района сообщили в дежурную часть регионального ГУ МЧС о пожаре в селе Нечаевка. Если говорить точнее, несколько домов загорелись на улице Вторая садового товарищества «Лебедь».

На место ЧП выехали четыре пожарные машины. 15 спасателей боролись с огнем. Потушить все удалось в 00:59. По оперативной информации пострадавших нет. Однако в результате пожара уничтожено огнем 3 жилых дома 7х7 метров. Причина возгорания не называется.

Помните, что в случае ЧП нужно звонить по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области - 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.