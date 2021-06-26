Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 11:38

В Воронежской области к 26 июня коронавирус выявили еще у 254 человек

За последний день еще 12 человек не смогли справиться с болезнью
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу 26 июня сообщили о 254 новых случаях заражения за последние сутки. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 89 456.

Количество выздоровевших сегодня равно 84 685. Только за день медики выписали 235 пациентов.

Однако еще 12 жителей Воронежской области не смогли справиться с последствиями коронавируса. Общее число умерших нашем регионедостигло 3 737.

Ранее мы рассказывали, что бесплатный билет в цирк могут получить прошедшие вакцинацию от коронавируса воронежцы.