В Воронежской области к 26 июня коронавирус выявили еще у 254 человек

В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу 26 июня сообщили о 254 новых случаях заражения за последние сутки. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 89 456.

Количество выздоровевших сегодня равно 84 685. Только за день медики выписали 235 пациентов.

Однако еще 12 жителей Воронежской области не смогли справиться с последствиями коронавируса. Общее число умерших нашем регионедостигло 3 737.

Ранее мы рассказывали, что бесплатный билет в цирк могут получить прошедшие вакцинацию от коронавируса воронежцы.