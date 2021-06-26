В июне уже в четвертом районе Воронежской области объявляют карантин из-за бешенства животных

Карантин по бешенству животных установили в очередном районе Воронежской области - на этот раз Грибановском. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева подписал 24 июня. Ограничения будут действовать до 7 сентября 2021 года.

Очаг заболевания, судя по документу, обнаружили в местном селе Таволжанка. Вирус начал распространяться в одном из частных подсобных хозяйств поселения на улице Мира.

Местные фермерам теперь запрещается ввоз и вывоз животных даже на убой (за исключением вакцинированных против бешенства), проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных.

Ранее очаг по бешенству животных обнаружили на территории, прилегающей к дому №89 по улице Железнодорожная города Калач, соответственно Калачеевского района. Карантин установили до 2 сентября.

22 июня установили карантин в селе Новая Чигла Таловского района - очаг обнаружили в личном подсобном хозяйстве.

Писали мы и о том, что очаг смертельно опасного заболевания выявили в личном подсобном хозяйстве в городе Острогожске на улице Маршака.