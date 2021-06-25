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Звезды25 июня 2021 20:03

Воронежцев научат писать работы в стиле кубизм

Мастер-класс пройдет в музее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 июня, в День молодежи, художественный музей приглашает воронежцев на мастер-класс «Натюрморт в стиле кубизм».

Прежде чем приступить к созданию авторских работ, участники вдохновятся полотнами известных мастеров - Петра Кончаловского, Александра Куприна и Аристарха Лентулова на выставке Платоновфеста «Бубновый валет. Эманации измов».

Итогом занятия станут натюрморты, созданные с натуры с помощью акварели и цветных карандашей. Готовые работы участники смогут забрать.

Начало в 12.00.