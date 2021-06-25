В Воронеже из-за торжественного выпуска офицеров изменят маршруты 36 автобусов

26 июня из-за ограничения движения в центре города - в связи с торжественным выпуском офицеров академии Жуковского (будет закрыта площадь Ленина и улицы вокруг нее) – изменят маршруты 36 автобусов.

Автобусы направят:

– № 1КВ – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршруту;

– № 1КС – с улицы 20-летия Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту;

– №№ 3, 5 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршрутам;

– № 5А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;

– №№ 8, 41, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;

– № 9КА – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

– № 9КС – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту;

– № 20 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 27 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– №№ 33, 50, 88А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;

– № 37 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;

– № 37А – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

– №№ 39, 48 – с улицы 20-летия Октября по улице Кольцовской, площади Генерала Черняховского, улице Кольцовской. В обратном направлении – по улицам Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– № 45 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Никитинской по улицам Среднемосковской, Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;

– №№ 49, 105, 125 – с улицы 20-летия Октября по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– № 49М – с улицы Феоктистова по улицам Мира, площади Генерала Черняховского. В обратном направлении – по улице Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту;

– № 52 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 59 – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского. В обратном направлении – по улице Кольцовской, площади Генерала Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 60С, 64 – с Московского проспекта по улице Плехановской до перекрестка улиц Плехановской – Донбасской – Плехановской – Среднемосковской на улицу Плехановскую, по Московскому проспекту и далее по маршрутам;

– № 61 – с улицы Свободы по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, 9 Января и далее по маршруту;

– № 69Т – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского. В обратном направлении – по улицам Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту;

– №№ 70А, 70М, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Ворошилова и далее по маршрутам;

– № 80 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;

– № 83 – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 93 – с улицы 20-летия Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской и далее по маршруту.

Движение троллейбусного маршрута № 7 на время проведения торжественной церемонии приостановят.