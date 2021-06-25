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Общество25 июня 2021 19:31

На Московском проспекте в Воронеже наносят выделенную полосу

Разметку делают по ночам
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Московском проспекте начали рисовать выделенную полосу. Разметка протянется от торгового центра «Московский проспект» до Плехановской и площади Ленина.

Выделенку наносят в ночное время. На комплекс работ (нанесение полос, отбивку, установку необходимых знаков) потребуется до двух недель, сообщили в мэрии Воронежа.

Тем временем, с 26 июня заработают выделенные полосы на Чернавском и Вогрэсовском мостах, разметку там нанесли несколько недель назад, сейчас завершают установку дорожных знаков.