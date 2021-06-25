Воронежская бегунья стала чемпионкой России

Светлана Аплачина после финиша. Фото: с сайта Всероссийской федерации легкой атлетики.

Золотую медаль чемпионата России, проходившего в Чебоксарах, завоевала воронежская бегунья Светлана Аплачкина в забеге на 5000 метров. Она грамотно разложила силы по дистанции. Долгое время держалась в общей группе, а на финише сумела поддержать рывок хозяйки соревнований Екатерины Ишовой. Причем сумела уверенно ее опередить. И финишировать в гордом одиночестве. Третье место заняла Любовь Павленко. представляющую Санкт-Петербург и Тамбовскую область.

Тем не менее итоговый результат – 15,56.77 специалисты признали достаточно скромным. Впрочем, в планах Светланы нет кровь из носу попасть на ближайшую Олимпиаду. Зато есть возможность выиграть еще забег на 1500 метров на этом чемпионате России. Он пройдет в субботу, 26 июня.