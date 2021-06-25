В Воронеже на выходных дорожники будут работать на трех улицах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа сообщила, где с 26 по 28 июня планируется ремонт улиц. Дорожники будут работать днем:

- на улице 50-летия ВЛКСМ (от улицы Героев России до улицы Степанова) будут проводить подготовку к ремонту дорожного покрытия

- на улицах Подклетенской и Юных натуралистов (от улицы Героев России до дома №13/1 по улице Юных натуралистов) - разрабатывать грунт.

Все три ночи на улице Антонова-Овсеенко планируют фрезеровать асфальт.

Автомобилистов просят не парковать машины в зоне ремонта.