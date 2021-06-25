Жительница Воронежа лишилась 36 тыс, купив несуществующий авиабилет на сомнительном сайте

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 24 июня жертвами дистанционных аферистов стали 12 жителей Воронежской области.

Цель интернет-мошенников - заставить заплатить аванс или взять полную предоплату за несуществующий товар или услугу, а часто еще и стоимость доставки. И на эту схему попалась 31-летняя жительница Левобережного района Воронежа.

Женщина решила заказать через интернет авиабилет в Ереван. На сайте aviasales.ru высветились ссылки нужных рейсов. Женщина перешла по ссылке, ввела данные банковской карты, а так же код подтверждения оплаты, поступивший на мобильный телефон в смс-сообщении. С расчетного счета дамы списали более 36 тысяч рублей. Но билет не пришел на электронную почту. Женщина вновь зашла на сайт, но не обнаружила ни контактов технической поддержки, ни личного кабинета пользователя. А через некоторое время сайт и вовсе заблокировался.