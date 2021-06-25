В Воронежской области власти рекомендовали работодателям перевести на «удаленку» 30 процентов сотрудников

Многим воронежцам снова придется осваивать рабочее место дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном штабе по борьбе с коронавирусом приняли очередные решения, призванные улучшить ситуацию с COVID-19.

В частности, юрлицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов персонала. А для остальных настоятельно предлагают установить гибкий график. С расчетом на то, чтобы снизить потоки пассажиров в общественном транспорте в часы пик утром и вечером.

Изменят и систему направления в командировки. Теперь туда нужно посылать только привитых работников. Сотрудников сферы обслуживания и тех, кто общается с детьми в ходе исполнения служебных обязанностей, теперь обяжут иметь сертификат о прививке от «ковида» или справку о наличии антител. Ну и как вариант - отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, если совсем недавно, в середине мая, число зараженных за сутки ненамного превышало сотню, то на утро 25 июня их уже было 239. То есть, количество заболеваний выросло почти вдвое. Редкие сутки обходятся без того, чтобы от «ковида» умерли больше десяти человек.

В ответ на наступление коронавируса региональные власти запретили все массовые мероприятия до конца июля, а также работу фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Зрительные залы и стадионы теперь можно заполнять не более чем на 50 процентов. Пожилым людям рекомендовали опять оставаться дома. А всем остальным – делать прививки. Пока власти в этом отношении придерживаются позиции – «раздавать пряники». Так, в бюджетной сфере рекомендовали поощрять премиями коллективы, где более 50 процентов сотрудников прошли вакцинацию. Также сделавшим прививку пообещали лотерейные билеты. А еще им можно будет бесплатно сходить в цирк.