На полигоне под Воронежем контрактник получил травму

В Воронежской области 24 июня пострадал контрактник. Военнослужащий получил травму во время постановки техники в полевой парк боевых машин на полигоне в Богучаре. Контрактник нарушил требования безопасности, его зажало между БМП. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Командование Воронежского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения травмы военнослужащим контрактной службы, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа

Это второй несчастный случай с военными в Воронежской области 24 июня. Ранее мы сообщали, что на полигоне «Погоново» в Хохольском районе обнаружили тело солдата-контрактника со смертельным ранением головы. Рядом с погибшим лежал автомат. Там сейчас тоже проводится проверка. По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Напомним, совсем недавно в поле в районе войсковой части Майкопа нашли повешенного 20-летнего солдата из Воронежа Михаила Е. Молодой человек до гибели жаловался на издевательства «дедов». В Военном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Проследить за расследованием дела общественные активисты попросили министра обороны России Сергея Шойгу.