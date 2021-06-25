В столице Черноземья умерла создательница конкурсов "Воронежские самоцветики" и "Рай в шалаше"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже умерла известный культурный деятель Вера Челюбеева. Лауреат ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа» скончалась 23 июня на 72-м году жизни, сообщили в городском управлении культуры. Вера Николаевна была инициатором создания конкурсов «Рай в шалаше», «Шире круг» и «Воронежские самоцветики».

Вера Челюбеева проработала в сфере культуры 56 лет. С 1979 по 2019 годы трудилась в Городском дворце культуры, еще год - в Централизованной клубной системе.

- Вера Николаевна была энергичным человеком с активной жизненной и творческой позицией. Она щедро делилась своим опытом и знаниями с молодым поколением культработников города. Любовь, преданность к своему делу, энтузиазм она пронесла через всю свою жизнь. Культура была ее работой, судьбой, душой, она была ее жизнью, - отметили в некрологе чиновники управления культуры Воронежа.