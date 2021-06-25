Под Воронежем заведующая детсадом получила 230 тыс чужой зарплаты

Работа, которой не было, принесла заведующей детсадом в Калачеевском районе 230 тыс рублей. Факт злоупотребления должностными полномочиями выявили правоохранители.

С 2017-го по 2020 год 54-летняя заведующая возложила обязанности по незамещенной 0,5 ставки воспитателя в группе продленного дня на одну из сотрудниц учреждения с оплатой труда согласно штатного расписания. Как выяснили полицейские, фактически последняя обязанности воспитателя не исполняла. Зато директриса регулярно вносила в табели учета рабочего времени фиктивные сведения относительно работы воспитателя в группе продленного дня, направляла их в уполномоченный орган, где сотруднице начисляли зарплату. Воспитателю ежемесячно на счет поступали деньги, которые она передавала заведующей. В итоге директриса незаконно получила около 230 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело злоупотребление должностными полномочиями, женщине грозит до четырех лет лишения свободы.