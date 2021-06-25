В Воронеже 26 июня перекроют центр из-за выпуска офицеров академии Жуковского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГИБДД предупредили воронежцев о перекрытии центра города 26 июня. Днем на площади Ленина пройдет выпуск офицеров Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Поэтому с 8.00 до 13.00 закроют движение на площади Ленина, улицах Кардашова, Платонова (от Кирова до Станкевича), Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского).

Также с 7.00 до 13.00 запретят парковку автомобилей на площади Ленина, улицах Кардашова и Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекте Революции (от ул. Карла Маркса до площади Ленина).

Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда, чтобы не создавать заторов.