Яванской макаке воронежского зоопарка "арендовали" мужа из океанариума

Самка яванской макаки живет в зоопарке с 2009 года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале июня в Воронежском зоопарке появился новый питомец – это самец яванской макаки, которого по договору временного содержания передал местный океанариум. Самка этого вида животных содержится в зоопарке с 2009 года. Но, поскольку яванские макаки животные социальные, то ей одной было одиноко.

Самца макаки подселили в вольер к самке, который находится в новом экспозиционном зале, открытом весной этого года. Сотрудники надеются, что у пары появятся детеныши.

- На данный момент животные прекрасно ладят и обживают вместе пространство вольера. Макаки – это социальные животные, поэтому содержание их в паре или семьей является благотворным для этих животных, - рассказали в зоопарке.

СПРАВКА «КП»

Яванские макаки, они же крабоеды – спокойные и вполне ручные представители приматов. Эти животные отлично плавают и лазают по деревьям. Жить яванские макаки предпочитают группами, а активность проявляют преимущественно днем. В еде не слишком избирательны. Второе название яванской макаки – крабоед – связано с их большой любовью к крабам. Макаки-крабоеды способны размножаться круглогодично. Самка производит на свет одного детеныша. В неволе макаки могут прожить до 30 лет, в естественной среде обитания этот срок значительно ниже.