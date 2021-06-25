В Воронеже на взятке поймали экс-замначальника колонии

Следователи возбудили уголовное дело на 33-летнего экс-замначальника исправительной колонии управления ФСИН по Воронежской области. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

В марте 2021 года 33-летний бывший заместитель начальника колонии сообщил представителю коммерческой организации о возможности поспособствовать заключению с данной фирмой договора поставки металлолома в обход конкурентов. Правда, за это нужно отблагодарить: по 2 000 рублей за каждую тонну поставленного металла. Бизнесмен согласился. Договор заключили именно с этой организацией. Металлолом отгрузили.

А 18 июня 2021 года в Россоши следователи и сотрудники ФСБ задержали 33-летнего экс-сотрудника колонии с поличным - в момент получения 54 тысяч рублей.

- На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяли. Допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.