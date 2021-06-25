В воронежских лесах ежедневно проходят рейды инспекторов лесхоза с пожарными и полицией

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В летний период инспекторы лесхозов ежедневно совершают многокилометровые рейды по выявлению нарушителей. На каждого контролера приходится около двух тысяч гектаров лесного фонда. За первое полугодие общее количество рейдов превысило 5,8 тысяч. В 530-ти из них приняли участие представители МЧС и полиции.

В ходе рейдов на нарушителей составили 200 протоколов и выдали 2100 листков предупреждения. Более 2700 граждан узнали от лесных инспекторов во время бесед о санитарных и противопожарных правилах поведения в лесу.

Также инспекторы осматривают лес на наличие капканов и других запрещенных средств добычи охотничьих ресурсов. Если такие факты обнаруживаются, то информацию передают в департамент природных ресурсов и экологии. А, например, в Эртильском районе с начала года экологи и лесники провели 32 совместных рейда.