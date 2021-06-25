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Спорт25 июня 2021 14:50

На матчи воронежского «Факела» будущего сезона можно сходить за 100 рублей

Максимальная цена, как всегда, на Центральную трибуну, - 260 «целковых»
Юрий КОЗЛОВ
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Пока на домашних матчах "Факела" разрешают заполнять не более 50 процентов мест на трибунах.

Пока на домашних матчах "Факела" разрешают заполнять не более 50 процентов мест на трибунах.

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» обнародовал билетную программу на сезон 2021-22 годов.

Чтобы постоять на своих двоих и эмоционально поболеть за своих на Южной фанатской трибуне, достаточно будет заплатить 100 рублей. Для тех, кто привык к минимальному комфорту, в частности, к возможности посидеть на игре, цены повыше. На Восточной трибуне за билет придется выложить 190 рублей. На Центральной цены, как всегда, отличаются в зависимости от секторов. За 1,2,6 и 7-й нужно будет заплатить 210 рублей, а вот за совсем «центровые» 3, 4 и 5 сектора придется раскошелиться на 260.

Нельзя будет купить абонементы. Причина понятна – в любой момент из-за ситуации с коронавирусом вход на стадион вообще могут закрыть. Но клуб подготовил другое предложение для болельщиков - впервые билеты на стартовые три матча сезона можно будет приобрести единым пакетом.

С 10 утра 28 июня до 9 утра 5 июля на Kassir.ru будет идти продажа этого пакета на домашние матчи «Факела» с калининградской «Балтикой» (10 июля), московским «Велесом» (17 июля) и «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области (24 июля). Начнется каждый из трех домашних матчей в 18 часов. В одни руки будут продавать не более двух таких пакетов билетов. Их обладатели получат 15-процентную скидку в фан-шопе, которая будет действительна до 10 июля включительно.

Цена пакета билетов:

Восточная трибуна – 570 рублей;

Центральная трибуна, 1,2,6,7 сектора – 630 рублей;

Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 780 рублей.

С 11 часов 5 июля на Kassir.ru стартует продажа одиночных билетов на матч 1 тура Олимп-Первенства ФНЛ «Факел» – «Балтика». Обладатель электронного билета на первый матч получит пятипроцентную скидку в фан-шопе.

Также в клубе напомнили, что из-за ситуации с коронавирусом на Центральный стадион профсоюзов будут продавать не более 50 процентов билетов. По той же причине всем болельщикам рекомендуют приобретать билеты дистанционно на сервисе Kassir.ru.