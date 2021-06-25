Центральный автовокзал Воронежа останется в понедельник без воды

Воды не будет в течение семи часов
Фото: из архива «КП»
В понедельник, 28 июня, на период с 10.00 до 17.00 приостановят подачу воды в несколько домов на Московском проспекте. Это связано с плановыми работами водоканала по замене запорной арматуры на водопроводе диаметром 200 мм.
Под отключение попадут адреса:
Московский проспект, 17 (Центральный автовокзал),
Московский проспект, 19б (бизнес-центр «Столица»),
Московский проспект, 19а (административное здание),
Московский проспект, 19 (жилой дом).
Заранее запаситесь водой.
Коме того, в последние дни перебои с водой возникли у жителей верхних этажей. Это связано с рекордным потреблением ресурса в связи с аномальной жарой.