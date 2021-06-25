В Воронеже будут судить бывшего студента лестеха за взятку заместителю декана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В суд передают дело бывшего студента Воронежского лесотехнического университета, которого обвиняют во взятке замдекана.

Парень попросил «покровительства» у заместителя декана автомобильного факультета еще в июне 2017 года. И с тех пор по май 2020 года платил деньги за положительные оценок по экзаменам и зачетам. В итоге, студент передал преподавателю в общей сложности не менее 50 тысяч рублей. Дело передали в Центральный райсуд, молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Кстати, уголовное дело экс-заместителя декана, обвиняемого в получении взятки от студентов, направили в суд в мае 2021 года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.