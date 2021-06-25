Воронежцев снова «порадовали» неблагоприятными погодными условиями

Грозы пока существенно не повлияют на погоду, аномальная жара сохранится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном ГУ МЧС получили предупреждение синоптиков о неблагоприятных погодных условиях днем 26 июня. Местами по Воронежской области ожидают грозы с порывами ветра до 15 – 20 м/c. В отдельных районах могут пройти ливни с градом.

Специалисты МЧС отметили, что дожди с грозами на крайне пожароопасную обстановку в Воронежской области практически не повлияют. То есть, по-прежнему любая непотушенная сигарета и уж тем более костер на открытой поверхности может очень скоро привести к образованию лавины огня.

Напомним, аномальная жара продержится, как минимум, до начала следующей недели.