МЧС предупредило воронежцев о масштабных противопожарных рейдах на выходных

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Жителей Воронежской области предупредили, что в выходные 26 и 27 июня сотрудники МЧС будут усиленно патрулировать территории лесных массивов и водоемов на предмет разжигания костров. Чтобы предотвратить возникновение пожаров. Ведь сейчас в регионе установлен высокий класс пожарной опасности в связи с аномальной жарой +35.

- В масштабных рейдах будут задействованы сотрудники районных отделов надзорной деятельности МЧС России, беспилотная авиация, маломерные суда ГИМС, коллеги из полиции и Росгвардии. Основная задача - выявить нарушителей особого противопожарного режима. Никто не собирается портить отдых населению, однако мы настоятельно требуем воздержаться от разжигания костров, - отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области. Если есть необходимость пожарить пищу на открытом огне, пожалуйста, занимайтесь этим на дачах и частных подворьях, с соблюдением определенных условий. Учитывая динамику и статистику по пожарам последних лет, такие рейды - исключительно вынужденная мера. Повторения масштабных пожаров никому не нужно.