В Воронеже поймали поджигателя двух иномарок в ЖК «Грин Парк»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого в поджоге автомобилей «Лексус» и «Форд Фокус», совершенном накануне в ЖК «Грин Парк» на московском проспекте.

Иномарки вспыхнули почти одновременно 24 июня в 03.50. Неизвестный облил автомобили горючей смесью, совершил поджог и скрылся. Машины сильно пострадали, ущерб составил более двух миллионов рублей. Камеры наружного наблюдения запечатлели поджигателя – мужчину и помогла оперативникам установить его личность. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 32-летний местный житель. Мужчину задержали, но на допросе он отказался свидетельствовать против себя. Во время обыска в его квартире обнаружили одежду и обувь, в которых он совершил поджог, с характерным запахом горючей смеси.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет тюрьмы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.