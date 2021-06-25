В Воронеже охраннику ЧОП пять лет не платили сверхурочные

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инспекция труда проверила деятельность одного из частных охранных предприятий и обнаружила нарушения.

- Водителю-охраннику на протяжении пяти лет его работы в ЧОП не оплачивались отработанные им сверхурочные часы и нерабочие праздничные дни. Гострудинспекция потребовала от руководства ЧОП устранить нарушения, в результате сотруднику перечислили полагающиеся денежные выплаты и компенсации. Работодателя оштрафовали, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.