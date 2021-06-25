В Воронежской области к 25 июня от коронавируса умерли еще 10 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 25 июня региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 10 жителей Воронежской области. Всего в регионе от последствий коронавируса скончались 3 725 человек.

За 24 июня еще 239 пациентам поставили диагноз ковид. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 89 202 жителей региона.

Выздоровели за последние сутки 233 пациента. Всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 84 450 воронежцев.