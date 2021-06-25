В Воронеже по решению суда отремонтируют детскую площадку

Прокуратура через суд потребовала от УК Ленинского района отремонтировать детскую площадку у дома 52 по улице 20-летия Октября. Состояние игрового оборудования признали неудовлетворительным и опасным для здоровья детей.

Как сообщили в УК, данная площадка не входит в перечень общедомового имущества, не стоит на балансе УК и, соответственно, средства на ее содержание и ремонт жильцами не сдаются. В такой ситуации УК не вправе тратить деньги, предназначенные для других расходов, на ремонт площадки.

Тем не менее, по требованию суда УК проведет ремонт оборудования, но намерена поставить перед жильцами вопрос оформления площадки должным образом для сбора платы на содержание.