Два пассажира оказались в больнице после столкновения маршрутки с иномаркой в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 6.30 в четверг на Ленинском проспекте в Воронеже 42-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Поло» при перестроении допустил столкновение с попутным автобусом «Лиаз». После удара маршрутку отбросило на пешеходное ограждение.

Оба транспортных средства получили значительные повреждения, пострадали и находившиеся в салоне пассажиры. Одну 41-летнюю женщину с травмами госпитализировали с места ДТП, а второй пассажир в возрасте 63-лет самостоятельно обратился к врачам.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.