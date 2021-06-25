Три человека пострадали в аварии под Воронежем

Фото Михаила Фролова
Фото: из архива «КП»
Авария с тремя пострадавшими произошла 24 июня в Рамонском районе недалеко от села Русская Гвоздевка. По предварительным данным полиции, 34-летняя жительница Московской области на автомобиле «Ниссан Кашкай» не пропустила ехавшего по главной дороге на «Ладе Приоре» 21-летнего водителя из Семилукского района.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 22-летний пассажир отечественного автомобиля, житель Семилук. Пострадавших госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 128 ДТП, из них в областном центре – 98. В 8 авариях ранения получили 11 человек.