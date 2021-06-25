Воронежцы делятся наблюдениями за состоянием реки Усманки, отравленной весной фекалиями

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы с тревогой и надеждой продолжают следить за состоянием реки Усманки, в которую весной попали тонны отходов с очистных сооружений Липецкого водоканала и предприятия по выращиванию овощей.

На днях на месте загрязнения побывал общественный инспектор, подписчик группы Центра охраны животных «Наша природа» во «Вконтакте» Дэн Субботин и поделился своими наблюдениями:

- По первому загрязнителю – агрокомплексу «Овощи Черноземья» констатирую абсолютную и полную победу! Был там недавно: труба-отравитель демонтирована, траншеи закопаны, сделаны новые отстойники для замкнутого цикла с гидроизоляцией от почвы, идет перекачка из старого отстойника в новые. Та самая «помидорная речка» полностью остановлена, берега отравленного ручья потихоньку затягивает почвой.

Но вот другое предприятие - Липецкий водоканал - продолжает свое грязное дело. В этом месте флора и фауна водоема все еще страдают от неочищенных стоков.

- Сама же река потихоньку оживает. Прежней кристальной прозрачности еще нет, но рыбка бодро плескает на зорьке. Шуршат по кустам суетливые бобры, и звонкие треки серебристых стрекоз расчерчивают влажный воздух над кружками зеленых листьев кубышки, – сообщает Денис Субботин.