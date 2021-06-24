В Воронеже аферистка под предлогом продажи партии продуктов отобрала у женщины 1,8 миллиона рублей

В июне в дежурную часть отдела полиции Коминтерновского района обратилась 42-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой мошенницы.

Полицейские выяснили, что в феврале 2019 года к женщине с предложением продажи партии продуктов питания обратилась знакомая. Обсудив сроки и стоимость будущей поставки, бизнес-леди заплатила 1,8 миллиона рублей. Но безуспешно ждала поступления продуктов.

По истечении оговоренного срока аферистка стала переносить сроки поставки, а потом и вовсе перестала общаться.

- Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 42-летнюю жительницу Воронежа и доставили ее в отдел полиции. От дачи показаний предполагаемая аферистка отказалась. Ей предстоит отвечать перед судом по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.