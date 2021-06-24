В Воронеже будут судить мужчину за зверское убийство ветерана войны 14-летней давности

Убийца ударил ветерана войны ножом 33 раза. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета направили в суд дело об убийстве 14-летней давности.

Днем 7 марта 2007 года в квартиру на улице Новосибирской Левобережного района приехал тогда еще 17-летний подросток. Там он стал требовать деньги у 82-летнего дальнего родственника его бабушки, участника Великой Отечественной войны. Пенсионер отказался их давать. Тогда отморозок нанес ветерану войны 33 удара кухонным ножом в шею, живот, грудь, руки и ноги. А еще он бил пожилого человека деревянной палкой и плоскогубцами. Ветеран умер от ранений шеи, груди, с повреждением гортани, сердца и легких, осложнившихся большой потерей крови. Мерзавец обыскал квартиру, но денег не нашел. Тело пенсионера обнаружил вечером того же дня его сын, жена которого позвонила в полицию.

Преступник сразу попал под подозрение, но тогда не было достаточно доказательств его вины. Однако недавно дал четкие показания свидетель, подтвердивший, что в тот день юноша из Нововоронежа приходил к ветерану. Кроме того, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, по результатам которой ДНК теперь уже 31-летнего мужчины совпал со следами его крови, обнаруженными на месте преступления. Его отправили в камеру, однако затем суд почему-то сменил меру пресечения на домашний арест.

- На следствии 31-летний обвиняемый, как и ранее, отрицал свою причастность к преступлению, от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств, в частности, показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных судебных экспертиз, протоколы обысков. Уголовное дело передадут в Воронежский областной суд, - сообщил руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Дмитрий Гнездилов.