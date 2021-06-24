Воронежец в салоне попросил показать ему смартфон и просто ушел с устройством

На днях в салоне сотовой связи на Ленинском проспекте клиент попросил показать ему одну из моделей смартфона. Взяв в руки устройство, мужчина тут же направился к выходу и, не обращая внимания на требования сотрудников, ушел. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Полицейские по записям с камер видеонаблюдения вышли на 32-летнего воронежца. В отделе полиции он признал вину. Во время обыска телефон нашли. Его вернут в салон.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.