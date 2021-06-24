В центре Воронежа такси врезалось в «Мерседес»: ранена женщина

В аварии на перекрестке Студенческой и Чайковского сильно пострадала 51-летняя женщина Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 24 июня, около 13 часов в центре Воронежа случилось ДТП. На перекрестке улиц Студенческой столкнулись «Мерседес» и машина такси марки «Рено Логан».

Очевидцы аварии сообщают, что девушку, рулившую «Мерседесом», который после аварии врезался в столб, долго не могли вытащить из автомобиля. А таксист после аварии с забинтованной головой делал селфи.

- 51-летнюю женщину, управлявшую «Мерседесом», отвезли в больницу. 22-летнему таксисту госпитализация не потребовалась, - сообщили в отделе пропаганды городского управления ГИБДД.