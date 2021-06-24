Клиенты Tele2 в Воронеже предпочитают «тяжелые» тарифы

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Исследование показало, что на фоне растущего потребления интернет-трафика абоненты Tele2 чаще отдают предпочтение пакетным тарифам, которые ориентированы на активное использование мобильного интернета.

Тенденция на увеличение объема потребления интернет-трафика в Воронежской области продолжает развиваться. За 2020 год количество расходуемых Гб в регионе выросло на 40%. Это один из ключевых факторов, которым обусловлена популярность пакетных тарифов среди клиентов Tele2.

Чаще всего воронежские абоненты, которые подключились к сети оператора в 2021 году, выбирали тариф «Мой онлайн+». Предложение включает безлимитные звонки на номера Tele2 России, 30 Гб интернет-трафика, 700 минут на другие мобильные номера по всей стране, SOS-пакет и безлимит на общение в социальных сетях и мессенджерах.

На втором месте рейтинга оказался тариф «Мой онлайн», на третьем – «Мой разговор». Весьма востребованным среди воронежских клиентов Tele2 в последнее время стал кинотариф «Везде онлайн» с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Уникальный тариф без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов. С 21 июня текущего года Tele2 расширила возможности кинотарифа – для всех действующих и новых абонентов добавляется доступ к фильмам и мультфильмам от Disney.

Кроме того, новым клиентам, которые выбрали тариф «Везде онлайн» с 1 июня по 15 июля 2021 года, оператор предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

В Воронежской области пакетные тарифные планы чаще всего выбирают мужчины – 55%, женщины – 45% соответственно. Самая многочисленная возрастная категория абонентов – воронежцы в возрасте от 35 до 50 лет, которая составляют 34% от общего числа новых клиентов.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Высокая востребованность «тяжелых» тарифных планов Tele2 неслучайна. Она обусловлена удобством и широким набором услуг, которые отвечают всем запросам современного активного интернет-пользователя. Также определяющим фактором остается баланс оптимальной цены при максимальном количестве возможностей. Мы постоянно анализируем предпочтения наших клиентов и улучшаем продуктовую линейку в соответствии с их запросами. За последнее время мы дополнили пакетные тарифные планы сразу несколькими инновационными возможностями: например, наши клиенты могут делиться Гб с другими абонентами Tele2 по всей стране, продавать и покупать трафик на площадке «Маркет Tele2» и, помимо прочего, все остатки минут и гигабайтов пользователей накапливаются и переносятся без ограничения срока их действия».