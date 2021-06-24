Под Воронежем военные устроили танковое сражение

Фото: Дмитрий Шутов.

Танкисты Западного военного округа в рамках подготовки к предстоящим масштабным российско-белорусским учениям «Запад-2021» отработали стрельбы на полигоне «Погоново».

Фото: Дмитрий Шутов.

Военные на Т-72Б3 отрабатывали приемы непрерывного наступления в общевойсковом бою. Во время наступления танкисты должны были быстро проводить разведку, находить цели для поражения и уничтожать их. В учениях использовались динамичные мишени, имитировавшие бронетехнику, что позволило танкистам отработать свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальному бою. В то же время мишени были у всех одни и те же - это сделано для того, чтобы не только солдаты отработали боевые навыки, но и командиры учитывали действия союзных подразделений в своей работе.

Фото: Дмитрий Шутов.

В пресс-службе ЗВО добавили, что для подготовки к учениям «Запад-21» военные постоянно занимаются вождением танков, тренируются метко стрелять и выполнять тактические элементы (например, сопровождение). Все тренировки проходят как в дневное, так и в ночное время. Всего в день каждый танкист готовится около 8 часов.

Фото: Дмитрий Шутов.

В подготовительных стрельбах приняло участие более 150 танкистов и 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.