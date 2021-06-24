В Воронеже из-за общегородского выпускного на четыре дня закроют парк «Алые паруса»

30 июня и в первых числах июля парк "Алые паруса" будет закрыт. Фото: из архива «КП»

Из-за подготовки к общегородскому выпускному на четыре дня закроют парк «Алые паруса». Там нужно смонтировать много оборудования, а также поставить сценические площадки и оснастить их всем необходимым. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.

Парк закроют с 7.00 30 июня. Все работы должны закончить 3 июля. В этот день в 14.00 «Алые паруса» должны снова открыть.

Напомним, что общегородской выпускной решили все же проводить даже после отмены всех остальных массовых мероприятий в июле. Ребятам, заканчивающим школу, нужно будет на входе одеть медицинскую маску. Во время самого праздника контроль за ее ношением вряд ли будет жестким. Но в местах массового скопления людей маску все-таки настоятельно рекомендуют надевать. Городские власти обещают тестировать на коронавирус не только выпускников, но и всех, кто будет участвовать в подготовке и проведении выпускного.

Некоторые родители из-за ухудшения ситуации с коронавирусом призывали общегородской выпускной все же отменить. Реагируя на эту инициативу, в мэрии отметили, что это мероприятие не обязательное, и, если есть опасения, можно просто в нем не участвовать.

Приглашенными звездами на выпускном будут исполнитель Niletto и группа Intelligency.