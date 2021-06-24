В Воронеже 18-летний парень угнал автомобиль, пока хозяин заказывал себе кофе

На днях утром на улице Кривошеина 26-летний хозяин автомобиля Renault Trafic припарковал свою машину у кафе. Мужчина ушел выпить кофе, а грузовичок закрывать не стал, даже ключи оставил в замке зажигания. Но пока он заказывал себе напиток, некто сел за руль транспортного средства и уехал. Владельцу же машины пришлось поменять планы на день и отправиться в полицию.

Благо, угонщика нашли быстро - им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 18-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что решил прокатиться по городу, когда увидел машину с ключами. Возбуждено уголовное дело.