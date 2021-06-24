В Нововоронеже вынесли приговор серийному мошеннику, обманувшему 15 человек

Суд приговорил мошенника к шести годам колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Нововоронежском городском суде вынесли приговор 40-летнему мошеннику. Он звонил на домашние стационарные телефоны, представлялся сотрудником ГИБДД и заявлял, что родственник собеседника устроил ДТП. И нужны деньги, чтобы его «отмазать» от ответственности.

В частности, аферист обманул 81-летнюю пенсионерку, инвалида II группы, отобрав у нее 35 тысяч рублей. Прокурор потребовал взыскать с мошенника сумму причиненного беспомощной пожилой женщине ущерба.

Суд приговорил афериста к шести годам колонии строгого режима.