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Происшествия24 июня 2021 16:41

В Нововоронеже вынесли приговор серийному мошеннику, обманувшему 15 человек

Он специализировался на ложных ДТП
Юрий КОЗЛОВ
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Суд приговорил мошенника к шести годам колонии строгого режима.

Суд приговорил мошенника к шести годам колонии строгого режима.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Нововоронежском городском суде вынесли приговор 40-летнему мошеннику. Он звонил на домашние стационарные телефоны, представлялся сотрудником ГИБДД и заявлял, что родственник собеседника устроил ДТП. И нужны деньги, чтобы его «отмазать» от ответственности.

В частности, аферист обманул 81-летнюю пенсионерку, инвалида II группы, отобрав у нее 35 тысяч рублей. Прокурор потребовал взыскать с мошенника сумму причиненного беспомощной пожилой женщине ущерба.

Суд приговорил афериста к шести годам колонии строгого режима.