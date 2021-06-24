Воронежский департамент культуры: Никитинский театр может участвовать в конкурсе на грант

Борис Алексеев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 июня департамент культуры в официальном аккаунте в соцсети ответил на претензии Никитинского театра по поводу задержки обещанного финансирования. Напомним, вчера руководители независимого театра опубликовали открытое письмо, а также рассказали на пресс-конференции о бедственном положении труппы из-за ситуации с коронавирусом, а также что театр обращался в департамент культуры с просьбой о субсидии, ее якобы обещали, но до сих пор не выделили. Теперь обещают в сентябре, но, по словам руководителей Никитинского, до осени они не доживут.

В департаменте культуры отметили, что в Воронежской области работает четыре некоммерческих театра, Никитинский занимает важное место и вносит вклад в культурное и духовное развитие зрителей. При этом государственная финансовая поддержка некоммерческим организациям осуществляется путем предоставления грантов - на конкурсной основе.

- Никитинскому театру, с момента основания в 2016 году, на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка правительства Воронежской области. Театру было выделено 4,9 млн рублей, в том числе на проведение Года театра в 2019 году и на постановку спектакля «Двенадцатая ночь» в 2020-м. Необходимо отметить, что в сложный пандемийный год Никитинскому театру оказана поддержка в размере 40% от всех средств облбюджета, выделенных на поддержку организациям некоммерческого сектора сферы культуры, - отметили в профильном ведомстве.

Далее чиновники сообщили, что учитывая сложность 2020 года, в целях дополнительной поддержки деятельности негосударственных театральных организаций Воронежской области губернатор Александр Гусев принял решение о предоставлении в 2021 году областного гранта в 5 млн рублей. Документация почти готова и в ближайшее время объявят конкурс на предоставление гранта. Также предусмотрена поддержка в рамках ежегодных грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям. А еще в 2021 году при содействии Фонда Президента РФ на конкурсной основе будет оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, в том числе, на деятельность в сфере культуры и искусства.

- Департамент понимает ситуацию АНО «Театральный центр «Никитинский». Театр имеет право принять участие в конкурсах на предоставление вышеупомянутых грантов, - резюмировали в департаменте культуры.

Напомним, из-за пандемии и изоляции Никитинский театр все лето 2020-го просидел без работы, проедая накопленные средства. Затем введенные ограничения на заполняемость залов из-за эпидситуации по коронавирусу тоже не способствовали накоплениям. В то время как аренду, налоги, зарплаты нужно платить. В настоящее время долги Никитинского составили более 600 тыс, на счетах ноль рублей. С 5 июля руководство думает подавать на банкротство….