Мэр Воронежа поручил взять на особый контроль санобработку маршруток

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

Глава города Вадим Кстенин поручил взять на особый контроль санитарную обработку воронежских автобусов. Ответственным назначено профильное Управление транспорта горадминистрации, которому с сегодняшнего дня перевозчики должны будут регулярно отчитываться о проделанной работе. Об этом рассказали в мэрии 23 июня.

Там уточнили, что перевозчики теперь не только будут обязаны обрабатывать подвижной состав дезинфицирующими средствами перед выходом на линию, но и ежедневно высылать фото- и видеоотчеты. Параллельно Управление транспорта совместно со специалистами МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» продолжит усиленные рейды в маршрутках на наиболее интенсивных улицах Воронежа с целью выявления ковид-диссидентов, игнорирующих соблюдение масочного режима.

Также перевозчиков ждет более жесткий контроль. Будут чаще проводиться неожиданные инспекционные выезды на базы транспортных предприятий, где автобусы проходят дезинфекцию.

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