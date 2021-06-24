В Воронеже девушка решила заработать на криптовалюте и лишилась 103 тысяч рублей

Вместо легкого заработка девушка лишилась 103 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 23 июня, жертвой самого крупного мошенничества дня в Воронежской области стала 23-летняя жительница Воронежа. С девушкой на одном из мессенджеров завел диалог незнакомец. Он убедил ее, что можно очень хорошо заработать на криптовалюте. Но для начала нужно вложить деньги.

Девушка перевела на указанный собеседником счет 20 тысяч рублей. Незнакомец вскоре убедил ее, что она уже заработала большую сумму, но для ее вывода из виртуальной реальности в конкретные наличные, нужно оплатить налоги и комиссионные. В результате девушка перечислила в общей сложности 103 тысячи рублей. После этого незнакомец перестал отвечать на сообщения.

- По факту этого преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 23 июня было восемь сообщений о том, что аферисты отнимали деньги путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более 600 тысяч рублей. Еще раз напоминаем: не доверяйте незнакомцам, предлагающим делать какие-либо финансовые операции. А если все же лишились денег, сразу сообщите об этом в полицию, - сообщили в региональном ГУ МВД.