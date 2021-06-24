В Воронежской области за продажу нелицензионного видео мужчина может сесть на шесть лет

Торговля нелегальными дисками грозит крупными неприятностями. Фото: Андрей КАРА

В Павловском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконное торговли дисками с художественными фильмами. На этом занятии «погорел» 24-летний житель села Лосево, Стражи порядка подсчитали, что его деятельность принесла ущерб правообладателям фильмов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Мужчина будет отвечать перед судом по пункту «в» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Ему грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.