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Происшествия24 июня 2021 13:26

В Воронежской области за продажу нелицензионного видео мужчина может сесть на шесть лет

Полицейские определили, что правообладателю был нанесен ущерб в 1,2 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Торговля нелегальными дисками грозит крупными неприятностями.

Торговля нелегальными дисками грозит крупными неприятностями.

Фото: Андрей КАРА

В Павловском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконное торговли дисками с художественными фильмами. На этом занятии «погорел» 24-летний житель села Лосево, Стражи порядка подсчитали, что его деятельность принесла ущерб правообладателям фильмов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Мужчина будет отвечать перед судом по пункту «в» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Ему грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.