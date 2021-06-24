В Воронежской области мошенники прикарманили 250 тысяч при прокладке трубопровода

Написав в документе вранье о том, что все старые трубы заменили на новые, аферисты присвоили четверть миллиона казенных денег. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры признали законным возбуждение уголовного дела по материалам ФСБ и полиции. Совместная проверка двух этих ведомств вскрыла крупное мошенничество, совершенное при прокладке трубопровода для подачи питьевой воды в Острогожск.

Оказалось, что в сентябре 2020 года сотрудники ООО «Острогожскгидросток» предоставили подложные документы о выполнении работ в полном объеме. На самом деле часть старых труб, проходивших по дну реки Тихая Сосна, на новые менять не стали. В результате администрации Острогожского района был причинен ущерб на 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» (до шести лет лишения свободы).