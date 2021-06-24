В Воронежской области синоптики обещают грозы

В такую погоду хочется быть поближе к воде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи в прогнозе на четверг, 24 июня, не исключают сильные грозы. Но они, вероятно, пройдут только на юге Воронежской области. И желанную прохладу, если и принесут, то совсем ненадолго.

В целом по области 24, 25 и 26 июня ожидается от 33 до 38 градусов. А в Воронеже дневная температура будет колебаться от +34 до +36.

Данный ранее прогноз, что с грозой в воскресенье, 27 июня, сильная жара отступит пока не оправдывается. В понедельник, 28 июня, синоптики обещают примерно те же +33. Хотя снова возможна гроза. Штормовое предупреждение по аномальной жаре продлили до 27 июня.

Напомним, начало июня было, напротив, холодным. Перед первым месяцем лета метеорологи говорили, что в целом погода в нем будет обычной. На деле же получается «средняя температура по больнице»: воронежцев бросает то в холод, то в жар. О комфортных +25 градусах пока остается только мечтать.