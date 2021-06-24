В Воронежской области вновь продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Спасатели собираются усилить патрулирование Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский гидрометцентр вновь продлил штормовое предупреждение по аномальной жаре - с 26 по 27 июня. В регионе сохранится опасное метеорологическое явление. Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Спасатели напоминают, что класс пожарной опасности по Воронежской области вырос до 3-4 и продолжает увеличиваться. В региональном ГУ МЧС просят воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом. Кроме того, рассматривается вопрос об усиленном патрулировании опасных участков в выходные дни.

Кстати, в Воронеже 23 июня был побит дневной температурный рекорд. Теперь самым жарким за всю историю наблюдений стал день 23 июня именно 2021 года с результатом +35 градусов.

А жители города Семилуки жалуются на перебои с водой. В МУП «Водоканал Семилуки» связывают эту проблему с высокой температурой и значительно увеличившимся расходом воды.