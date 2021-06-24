В Воронежской области к 24 июня от коронавируса умерли еще 17 человек

Продолжается рост числа заболеваний COVID-19 в Воронежской области - 223 новых случая зафиксированы за последние сутки. Общее число человек, столкнувшихся с таким подтвержденным диагнозом, достигло 88 963. Об этом 24 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число выздоровевших увеличилось до 84 217. То есть за последние сутки медикам удалось вылечить 219 пациентов.

Однако и число тех, кто не смог справиться с последствиями коронавируса, вновь большое за день - 17. Всего же за время пандемии коронавируса от новой инфекции скончались 3 715 человек.

Ранее мы рассказывали, как заведующую одного из отделений Новоусманской районной больницы оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что результаты теста на COVID-19 были предоставлены пациенту не в установленный срок.